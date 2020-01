¡Salió una versión inédita de David Bowie!

¡Salió una nueva versión inédita de David Bowie! Parlophone Records compartió un corte nunca antes publicado de la canción Stay de Station To Station, que fue regrabada por el ícono de la música en 1997.

Bajo el nombre Stay 97, esta edición alternativa comenzó en The Factory en Dublin Docklands durante los ensayos de la gira previa a Earthling, según un comunicado. “Bowie quería actualizar algunos de sus productos básicos en vivo para que se sentaran bien con el material de Outside / Earthling”, continúa el comunicado de prensa. “La grabación se completó más tarde, potencialmente para ser utilizada como lado B y mezclada en los estudios Right Track Recording, Nueva York, en mayo / junio de 1997”.