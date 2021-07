Sam Heughan admitió que “pensó dos veces” el aceptar el rol de Jamie que lo llevó a la fama mundial

[Spoiler Alert] Aunque las grabaciones de la temporada 6 de “Outlander” hayan terminado recientemente, acaban de surgir interesantes revelaciones sobre el elenco, en este caso, de quien interpreta al heroico Jamie Fraser, Sam Heughan.

El actor reveló que lo pensó dos veces antes de aceptar el papel que lo llevó a la fama mundial. Su personaje aparece por primera vez cuando Claire Fraser (Caitriona Balfe) viaja por primera vez al siglo XVIII, mientras estaba de luna de miel con su esposo Frank Randall (Tobias Menzies) en Escocia. Allí conoce a Jamie y se enamora.

A lo largo de toda la serie, los fanáticos querían a Jamie por ser un hombre valiente, de palabra, y por hacer un esfuerzo enorme para proteger a su familia sin importar el costo. De más está decir que la química con su compañera de elenco sumó muchísimo a los personajes, que hoy tienen seguidores por todo el mundo.

Sin embargo, según lo que cuenta el mismo Heughan, el de Jamir podría no haber sido su papel. Hablando en el podcast “Just For Facts” con Alex Zine, señaló: “Es extraordinario y (Outlander) tiene una gran base de fanáticos y yo no lo sabía cuando obtuve el trabajo por primera vez. Si hubiera sabido sobre la base de fans, creo que probablemente lo hubiera pensado dos veces porque hubiera sido tan abrumador”, agregó Sam.

Recordemos que la serie es la adaptación en pantalla de una serie de novelas históricas de fantasía escritas por Diana Gabaldon, a quien Sam le dedicó su admiración en la nota: “Ella es muy inteligente, también tiene un don con las palabras. Ha sido genial, un gran apoyo y amiga. A lo largo de los años, he estado en contacto con ella, también ha escrito episodios, es extraordinaria”.

A pesar de admitir que no se hubiera unido al elenco si hubiera sabido de la base de fans, el actor agregó: “Son tan leales, estamos muy agradecidos de que nos hayan seguido a lo largo de este viaje. No solo apoyan a Outlander, sino que también apoyan cualquier proyecto que hagamos, cualquier organización benéfica que hagamos yo y mis compañeros de reparto, nos apoyan de todo corazón y honestamente, no podemos agradecerles lo suficiente”.

