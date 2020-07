SAPEM de Transporte: “Nos parece una locura”….

En las últimas semanas tomó relevancia, incluso llegó a la Legislatura provincial, la

posibilidad de la creación de la empresa de Transporte Urbano e Interurbano

Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (TUIC Sapem), lo cual

generó que varios actores se pronunciaran. Sin embargo, las propias empresas de

transporte de pasajeros habían permanecido en silencio al respecto.

Representantes de la Cooperativa San Fernando Limitada, empresa local, dialogaron

con El Esquiú.com y expresaron: “Nos parece una locura que el Gobierno, por un

lado, busque empresarios privados para entregar la Cotali porque no quiere formar

más Sapem; y por otro lado trata de armar una Sapem para el transporte, cuando

tiene en Catamarca empresarios en ese sector que vienen con varias décadas de

experiencia. No se trata de pagar sueldos a los choferes, se trata que conozcan lo

que es el sistema público de transporte: ser transportista no es pagar sueldos

solamente, es el mantenimiento del parque móvil, el mantenimiento de las

instalaciones”.

Los representantes de la empresa consideraron que “no es conveniente” la creación

de una Sapem de transporte, pues entienden que “es tal el nivel de desinformación

que tiene el Gobierno sobre la empresas, que no puede decir que les conviene algo

que él mismo propone”. “Lo que proponen, únicamente ellos lo conocen, y ellos

mismos afirman que es conveniente para las empresas. De lo poco que trascendió,

en un sistema intervencionista, no queda claro nada de lo que pretenden hacer o

hacia dónde quieren llevar el transporte de pasajeros. Lo que pasa que el Gobierno

quiere manejar los fondos de la Agap, los fondos de Capresca y los fondos del

transporte”.

En otro tramo puntualizan que no mantuvieron diálogo con los representantes de las

otras empresas de transporte de la provincia, aunque señalaron que “el Gobierno

solamente convocó a UTA (Unión Tranviarios Automotor), se pusieron de acuerdo

con el señor Juan Vergara y se lanzó el proyecto de la Sapem”. “Tenemos entendido

que la UTA no tiene empresa, pero la convocaron”.

Sobre los motivos por los cuales los empresarios se muestran reacios a la formación

de la Sapem, desde la Cooperativa indicaron que al ser una sociedad con mayor

participación estatal, “no queda claro con el capital que se aporta en bienes cuáles

son las cuantificaciones y los estipendios que pagará la Provincia por su utilización”.

Además, está “la selección del personal de las distintas empresas actuales para la

empresa a crear, porque el proyecto también habilita al Gobierno a utilizar el personal

de la Provincia para la prestación del servicio”.

En otro tramo de la comunicación, los representantes se refirieron a los beneficios

que podría generar la creación de la Sapem. Señalaron que en el caso del servicio,

“no redundará en una mejora”, dado que el usuario no podrá hacer valer sus

derechos como tal: “El Estado presta el servicio y el Estado se controla”. En el caso

de los trabajadores, no pueden “afirmar ni negar que sea beneficioso”. “Sí podemos

decir que nosotros nos manejamos de manera prudente”.

Finalmente, desde la Cooperativa reconocieron hubo un diálogo con el Gobierno:

“Nos transmitieron que no nos preocupemos, que era beneficioso para todos y que

nos iban a convocar”.

Subsidios

En cuanto a los subsidios que reciben las empresas de transporte por parte de

Nación y Provincia, desde la firma local consideraron que “ayuda bastante” porque

permite un mejor funcionamiento, aunque precisaron que esto “se malinterpreta”, ya

que el Gobierno lo ve como un “regalo que les realiza a las empresas”, cuando esto

es una compensación entre la tarifa real y la autorizada.

Finalmente, consideraron que en el caso de la Cooperativa San Fernando Limitada

los recursos que tienen son administrados de manera austera, prudente y eficiente

para “no llegar a quebrar la ecuación económica – financiera de la cooperativa”