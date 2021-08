Sarah Jessica Parker conmovió a todos al contar lo dificil que fue su infancia

Mientras continúa con el rodaje de “And Just like that”, Sarah Jessica Parker dio una entrevista en la que recordó lo dificil que fue su infancia.

“Recuerdo mi infancia como dickensiana. Me acuerdo de ser pobre, no había manera de esconderlo. A veces no teníamos electricidad, a veces no podíamos festejar la Navidad o los cumpleaños, o llegaban los cobradores, o la misma compañía de teléfono llamaba para avisar que nos iban a cortar la línea. Teníamos edad suficiente para atender las llamadas, o ver las reacciones de mi madre, o a mis padres haciendo malabares con la plata”, expresó la actriz en una charla con The New York Times.

“Sabía que yo era diferente de los chicos que pagaban por su almuerzo o lo traían de su casa. Era un estigma. No era la única de la fila, pero tomábamos conciencia”, recordó Parker.

