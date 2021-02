¿Se acerca una nueva manera de ver los Stories en Instagram?

Instagram está buscando nuevas fórmulas para mantener la retención de usuarios en su app, ya que los Reels no están funcionando al nivel que esperaban.

Su función estrella son los Stories, que han tenido varios cambios a lo largo del tiempo y todos fueron festejados y halagados por los usuarios. Desde stickers, filtros, hasta la opción de poner música en el mismo.

Ahora quieren lograr un nuevo diseño en Stories que intente emular a los vídeos de TikTok y que comparta la funcionalidad visual de Reels, es decir una navegación vertical.

#Instagram is working on Vertical Stories

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021