Se agudiza el rechazo de traspaso de los IES al ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica

Ayer, una importante cantidad de docentes y estudiantes de los Institutos de

Educación Superior (IES) volvieron a movilizarse para repudiar el traspaso de los

establecimientos desde el ministerio de Educación a la órbita del ministerio de

Ciencia e Innovación Tecnológica.

En esta ocasión, la medida no solamente se desarrolló en la ciudad Capital, sino que

también se replicó en diferentes departamentos del interior provincial.

En el caso de la Capital, hubo una movilización de estudiantes y educadores en

vehículos y a “bocinazos” por las calles del centro capitalino. Luego, se convocaron

en el Parque de los Niños y desde allí marcharon a pie hasta el Centro de Innovación

y Desarrollo (CID), donde tiene su oficina el gobernador de la provincia, Raúl Jalil.

Los docentes y los estudiantes caminaron por la avenida Presidente Castillo con

pancartas que rezaban “No al traspaso de los IES”, “La educación no cambia al

mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”, “¡¡Basta de decretazos

y atropellos en educación!!”, “La educación no es un gasto, es una inversión”, “No al

ajuste en educación y las políticas neoliberales”, “Los IES no se tocan”, entre otras.

Declaración estudiantil

Los estudiantes del IES Clara J. Armstrong señalaron que “la pretensión del cambio

de ministerio, excusados en el discurso del desarrollo y la modernidad, no implica

más que la degradación de la educación superior en función de intereses privados

empresariales. El mismo decreto ignora deliberadamente la formación docente y

tecnicaturas sociohumanísticas existentes y se limita directamente a proyectar

carreras ‘científicas tecnológicas’. Adherimos a este documento, manifestamos

nuestro apoyo a nuestros docentes y sus reclamos por salario digno, pago de

deudas, estabilidad laboral y reanudación de asambleas y concursos. Llamamos al

estudiantado de todos los IES de la provincia a configurar sus propias asambleas por

instituto y coordinar la lucha”.

Reunión entre Jalil y rectores de IES

El gobernador Raúl Jalil y la ministra de Ciencia e Innovación Tecnológica, Eugenia

Rosales, mantendrán hoy una reunión virtual con todos los rectores de los Institutos

de Educación Superior de la provincia.

La reunión se realizará en forma remota por prevención sanitaria, con el objetivo de

explicar los puntos de trabajo del proyecto de traspaso de los IES a la nueva esfera

del ministerio de Ciencia.

El encuentro virtual se realizará desde las 19 y contará con la presencia de

autoridades y especialistas en materia educativa.