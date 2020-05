Se autorizó la reapertura de bares y restaurantes desde el sábado

De acuerdo a lo determinado en la reunión ampliada del Comité Operativo de

Emergencia (COE), los bares y restaurantes reabrirán sus puertas a partir del

próximo sábado, en el horario de 7 a 22, para la atención al público teniendo en

cuenta el protocolo establecido, como el distanciamiento entre mesa y mesa.

Asimismo, podrán continuar fuera de ese horario con el sistema de delivery.

En cuanto a hotelería y gimnasios tendrán su reapertura durante la próxima semana.

Al respecto, Roberto Brunello, tesorero de la Asociación de Bares, Restaurantes y

afines de la provincia, comentó: “Hace dos miércoles habíamos dejado un protocolo

para que lo analicen, esto es favorable para poder poner en marcha este sector que

para nosotros es muy importante”.

“En nuestro caso lo único que se agrega es el cuidado de este problema que

tenemos con la pandemia, los establecimientos nuestros siempre han sido

controlados por bromatología porque se maneja alimentos o sea que parte de ese

protocolo ya casi lo tenemos cumplido. Solamente hay que agregar alunas cosas que

son lógicas para cuidar y evitar el contagio de lo que es el comensal con el

empleado, en ese trato directo que lamentablemente no se puede remplazar por una

máquina”, aseguró.

Asimismo, dijo que “creo que todo pasa por una conciencia de la misma gente de

usar el barbijo, mantener el distanciamiento, la limpieza de las manos, creo que todo

el mundo sabe de estos cuidados. Además de otras situaciones que están previstas

en el protocolo que pasará por la responsabilidad de cada establecimiento cumplirlas

y ver que el ente de control también haga lo suyo”.

“Al respetar lo que dice el protocolo que es un metro y medio cada respaldo de silla o

dos metros las mesas, se calcula que de acuerdo al tamaño del salón se va a reducir

en un 50%, eso es para arrancar, es lógico que hay lugares que son más chicos y

otros más grandes”, indicó.

Además, Brunello señaló: “En cuanto a la mantelería, por una cuestión de costos,

creo que no se puede usar para cada servicio y cambiar, entonces la opción es el

posaplato de papel para desecharlo una vez que se use el servicio”.