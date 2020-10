Se confirmó el primer caso positivo de covid en una mujer embarazada

Ayer se conoció el primer caso positivo de coronavirus en una mujer embarazada en

Catamarca. Se trata de una persona que cursa su embarazo desde hace 35 semanas

y se encuentra aislada en la Maternidad Provincial “25 de Mayo”. Según informó el

director de la Maternidad, Daniel Ovejero, la mujer se encuentra con un buen estado

de salud en general y está siendo atendida por el COVID-19 y también porque está a

semanas de dar a luz. Ovejero, además, explicó que la paciente no será trasladada al

Hospital “Carlos G. Malbrán” debido a que precisa continuar con los controles

obstétricos.

Ovejero, en diálogo con Radio Valle Viejo, destacó: “En el protocolo interno de la

Maternidad, nosotros tenemos dos lugares: uno que antiguamente era nuestra

terapia intensiva, que ahora la hemos dejado exclusivamente para COVID, e hicimos

una terapia para el resto de enfermedades obstétricas. O sea, en este momento, esta

paciente está ahí, en lo que era nuestra UTI (Unidad de Terapia Intensiva), ahora es

UTI COVID. Obviamente, con personal especializado, en cuanto a médicos, en

cuanto a enfermeras, supervisoras, todos los controles. Nosotros tenemos

completamente cubierta nuestra necesidad de insumos en cuanto al riesgo y a las

necesidades que estos pacientes precisan. Y por otro lado, tenemos una sala donde

eventualmente, si hay que realizar un parto, también se hace exclusivamente para las

pacientes COVID”.

Por otra parte, remarcó que esta mujer no será trasladada al Malbrán “porque es una

paciente con algunas otras comorbilidades que necesita el control obstétrico, porque

está en unas semanas muy próximas a dar a luz. Se interna en Maternidad, se

controla no solo la parte COVID, sino además la parte obstétrica las veces que haga

falta y está totalmente aislada. Obviamente que el personal de la Maternidad y las

empresas que tienen que ver limpieza, con cocina, con alimentación, todos están

tratando de tener los cuidados necesarios y precisos para evitar lo que puede ser el

contagio en un lugar como es la Maternidad, que tenemos muchos pacientes

internados”.

Consultado sobre si existe la posibilidad de contagiar al bebé, Ovejero señaló que

“por lo conocido, no hay transmisión vertical de la madre al niño y, en realidad, por la

cantidad de semanas que tiene esta paciente, aún le quedan al menos dos semanas

de gestación o más. Eso lo definiremos en su momento. Nosotros suponemos que si

con esta paciente anda todo bien, el tema COVID debiera negativizarse en unos días

más”.

Síntomas

En cuanto a los síntomas de la mujer, Ovejero aseguró que “la paciente ha tenido

alguna febrícula, pero fundamentalmente como era una paciente de uno de los casos

aislados, porque eran contactos estrechos, se le hizo el hisopado y dio positivo. Ella

está en buen estado general. Está internada porque es lo que se aconseja por

protocolo, pero no porque ella en este momento esté presentando algún síntoma o

algún problema específico. En estos casos debe estar internada y controlada

permanentemente esta paciente”.