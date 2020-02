Se confirmó la película de Nicolas Cage, sobre él mismo y con él como protagonista

Nicolas Cage protagonizará y será el foco principal de The Unbearable Weight of Massive Talent, una película que ya tiene fecha de lanzamiento para el 19 de marzo de 2021, según The Hollywood Reporter.

En el film Cage interpreta a una versión ficticia de sí mismo y será dirigido por Tom Gormican a partir de un guión coescrito con Kevin Etten.

“El insoportable peso del talento masivo”, que primero se anunció en noviembre pasado, verá a Cage trabajando para un papel en una película de Tarantino, pero luego aceptará de mala gana un trabajo para asistir a la fiesta de cumpleaños de un multimillonario mexicano debido a una tentadora tarifa de un millón de dólares. Las cosas cambian, el secuestro y los carteles de drogas se involucran, y Cage debe estar a la altura de las circunstancias para salvar vidas… ¡Esperamos por más detalles del film!