Se difunden fotos de Carrie Bradshaw en brazos de un hombre que no es Mr. Big

Se acaban de difundir nuevas imágenes del rodaje de una de las series más esperadas, “And Just Like That”, y en ellas se observa a la columnista más famosa de la Gran Manzana en brazos de un personaje que desconocemos. ¿Quién será?

Se trata del “reboot” de “Sex And The City”, que tendrá como uno de los temas más candentes la relación entre Mr. Big y Carrie. Según se vio en otras imágenes, el vínculo no parece estar yendo muy bien, y si sumamos las nuevas fotos que se acaban de difundir, empiezan a surgir las dudas.

En ellas se puede ver a Carrie riéndose mientras un personaje desconocido para la serie, la va llevando en brazos.

Para descubrir quién es él, habrá que ser pacientes y esperar, ya que todavía no hay fecha estimada para el estreno de la serie.

