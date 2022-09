Este jueves en el Microestadio Evita se concretó la entrega del II Banco de Herramientas y Materiales para la Emergencia Social que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que alcanzó a 115 emprendedores y emprendedoras de Fray Mamerto Esquiú.

La entrega fue encabezada por el intendente Guillermo Ferreyra quién estuvo acompañado por la Diputada Provincial Claudia Palladino, la presidenta del Concejo Deliberante Patricia Arreguez, los concejales Belkys Vera, Ramón Guerrero y Francisco Acosta, el Secretario de Producción Gastón Vaquel, la Secretaria de Hacienda Paula Plaza, el Secretario de Gobierno Tulio Canil, la Fiscal Municipal Celia Aguirre, la Secretaria de Educación Cecilia Navarro Santa Ana y demás funcionarios municipales y vecinos.

En esta oportunidad, la entrega formal fue a 71 beneficiarios de diferentes rubros, mientras que el próximo mes se concluirá con el total de los 115 beneficiarios, alcanzando la suma de $19.029.678,30 en maquinaria y herramientas para los rubros de: construcción, herrería, moldeados, panificación, gastronomía y textil.

El acto estuvo cargado de emoción por parte de quienes vieron hecho realidad el sueño de contar con más maquinaria, y otros de casos de ampliar el rubro en el que vienen trabajando desde hace años. La Directora de Emprendedurismo Fabiana Vega, destacó que la entrega pudo hacerse realidad gracias a un gran trabajo en equipo de Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, y destacó la permanente gestión del intendente Ferreyra.

“Son sueños cumplidos, que vienen a mejorar la calidad de vida del emprendedor, a mejorar la calidad de la producción. Muchas veces nos frustramos porque queremos avanzar a pasos gigantes y no podemos. Justamente las herramientas son un paso fundamental para lograrlo y mejorar la producción. Esta es la muestra clara de un Estado presente”, dijo.

Luego, fue el turno de las palabras de los beneficiarios y María de Los Ángeles Ayosa, una joven emprendedora textil, fue la encargada de expresar en nombre de sus pares el agradecimiento. “Hace muchos años emprendí mi humilde taller de costura donde vivo con la ayuda de mi esposo, lo inicie con muchos sueños, muchos anhelos, muchos proyectos que hoy se van a cumplir. No se dan una idea lo que valen estas herramientas. Para uno llegar a estas herramientas es muy difícil y hoy las tengo y estoy feliz”, dijo.

Por su parte, Lía Eugenia Santillán se emocionó hasta las lágrimas al expresar lo que significa el acompañamiento. “Vengo trabajando desde hace años en esto, pero por cuestiones de salud tuve que dejar y no tenía como seguir. Si no fuera por su gestión intendente, la del Gobernador y el Presidente no tendríamos esta posibilidad, gobiernos anteriores nunca nos escucharon”, dijo.

Finalmente el intendente Guillermo Ferreyra agradeció la confianza de tantos vecinos y vecinas que llevaron su proyecto a la municipalidad con la ilusión de poder fortalecer su emprendimiento. “Hoy damos un paso más, para que cada una de las familias o personas que esta recibiendo esta herramienta puedan desarrollarse, no solamente va a mejorar la calidad de vida sino mejorará los ingresos en su hogar y si mejoran sus ingresos mejorará la actividad económica en nuestra ciudad. Queremos que les vaya bien, que produzcan, que puedan mejorar su calidad de vida”, destacó.

En ese marco, agradeció el permanente acompañamiento del Gobierno nacional a través del ministro Juan Zabaleta, que permitió que a partir de este programa ya sean más de 200 emprendedores que han fortalecido su trabajo y que en los próximos días la gestión pueda inaugurar dos nuevos playones deportivos, también bajo un financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social.

Recordó también la reciente visita del ministro de Ambiente Juan Cabandié quién asistió a la inauguración de la primera plaza sustentable del NOA construida en el departamento y agradeció el permanente acompañamiento del Gobernador Raúl Jalil como la Senadora Lucia Corpacci “quienes nos apoyan todos los días y nos dan la confianza para poder gestionar”, dijo

Fuente: El Chasqui Digital

