¡Se estrenó “Cold Heart”, la colaboración de Dua Lipa y Elton John!

Los artistas británicos Elton John y Dua Lipa unieron sus voces en un nuevo tema llamado “Cold Heart (PNAU Remix)”, una canción para “llenar las pistas de baile”.

El comienzo de esta colaboración fue cuando Dua Lipa le pidió a Elton John, vía Instagram, que compartiese sus experiencias en el famoso club neoyorkino Studio 54, antes de que la cantante protagonizase el pasado noviembre el concierto Studio 2054, con el que presentó su último álbum “Club Future Nostalgia”.

Allí fue que se conectaron y el intérprete de “Tiny Dancer” llegó incluso a participar como invitado en el live stream de Studio 2054, a lo que Dua Lipa correspondió actuando previo a los Premios de la Academia junto a Elton John, para una campaña dedicada a la lucha contra el sida, en la que recaudaron 3 millones de dólares.

A pesar de las restricciones ocasionadas por la pandemia, ambos siguieron trabajando después en en la creación de “nueva música”.

El resultado es “Cold Heart”, un tema bailable basado en cuatro clásicos de Elton hábilmente mezclados por la banda australiana de electrónica PNAU. Estos son “Kiss The Bride” (del álbum “Too Low For Zero”), “Rocketman” (“Honky Chateau”), “Where’s the Shoorah?” (“Blue Moves”) y “Sacrifice’ (“Healing Hands”).

¡Mirá el video de la canción acá!



