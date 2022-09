“La película es un retrato sin tapujos de la compleja y polifacética mujer que está detrás de La Voz”, dice la sinopsis oficial.

“De niña del coro de Nueva Jersey a una de las artistas más vendidas y premiadas de todos los tiempos, el público se embarca en un viaje inspirador, conmovedor -y muy emotivo- a través de la vida y la carrera pioneras de Houston, con actuaciones espectaculares y una banda sonora de los éxitos más queridos del ícono como nunca antes los habías escuchado. ¿No quieres bailar?”

Naomi Ackie recordó recientemente su audición para interpretar a Whitney Houston: “Recuerdo estar en una caravana con Will [Poulter] y decir ‘¡Esto es una locura! Es imposible que eso ocurra’. Ni siquiera estoy seguro de si debería intentarlo’. Y entonces, he aquí que sucedió”.

Ackie continuó: “Tenía un miedo escénico bastante intenso a cantar delante de la gente. Siempre me ha puesto nerviosa hacerlo cuando no estoy en un escenario donde no puedo ver a nadie. Así que tener que cantar mucho delante de los chicos me preparó a medias para lo que tengo que hacer en I Wanna Dance With Somebody. Fue un buen paso hacia eso”.

La biopic fue dirigida por Kasi Lemmons (Harriet) y escrita por Antony McCarten, de Bohemian Rhapsody. “I wanna dance with somebody” se estrenará en los cines el 26 de diciembre.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-

