Se filtraron nuevas imágenes del rodaje de “The Boys”

Después del éxito de la primera y segunda temporada, The Boys ya está preparando sus nuevos episodios y se filtraron nuevas imágenes del rodaje.

Si bien todavía no se conoce la trama de la tercer temporada, ya se sabe que habrá nuevos personajes. Uno de ellos será Soldier Boy interpretado por Jensen Ackles de Sobrenatural.

En una reciente entrevista el showrunner de la serie, Eric Kripke habló sobre los nuevos episodios y sobre el nuevo integrante de la historia. “Cuando era niño tuve un sueño loco e imposible: proporcionarle un empleo remunerado a Jensen Ackles. Me alegra decir que ese sueño se ha hecho realidad. Jensen es un actor increíble, una persona aún mejor, huele a galletas calientes con chispas de chocolate y lo considero un hermano”, dijo Kripke.

Podes ver la foto acá

Filming Update!#TheBoys epic set in downtown Toronto

Was going to save mine, but everyone was posting yesterday. Ted Cruz 2024 pic.twitter.com/KEMHBA1daj

— Toronto Filming (@TOFilming_EM) May 30, 2021