Se filtró la fecha de estreno del tráiler de “Spider-Man: No Way Home”… ¡y falta muy poco!

Ya faltan menos de cinco meses para el estreno de la tercera entrega de “Spider Man” y los fans esperan ansiosos las noticias de su tráiler. Y si bien Sony aún no lo difundió, ni compartió imágenes de la película, está haciendo que las expectativas crezcan de manera agigantada.

Sin embargo, para tranquilidad de los fans, acaba de aparecer una fecha en el horizonte que calma un poco los ánimos: y es que el primer avance de la película podría llegar muy pronto.

DanielRPK, uno de los mayores especialistas en filtrar información de Marvel, acaba de anunciar en su cuenta de Twitter que el tráiler de la nueva película de Spider-Man podrá verse en la CinemaCon que se celebrará entre los días 23 y 26 de agosto. El tuit con el anuncio fue más tarde eliminado por su creador, probablemente por la confidencialidad de la información.

La mala noticia es que no será para el público en general, sino para quienes se encuentren presencialmente en el evento que se llevará a cabo en el Hotel Caesars Palace de Las Vegas.

En ese caso, el visionado del tráiler será bajo estrictas medidas de seguridad, así que será difícil que se filtren imágenes o fragmentos del tráiler. Lo que sí podría llegar son descripciones de lo que aparece en él, como pasó ya en muchas ocasiones, revelando, por ejemplo, si se producirá la esperada reunión entre el Peter Parker de Tom Holland y las versiones de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Dirigida por Jon Watts, “Spider-Man: No Way Home” se estrenará el 17 de diciembre, y si bien se desconoce si las tres versiones de Spidey se cruzarán, sí se sabe que volverán Alfred Molina y Jamie Foxx, que dieron vida a los villanos Doctor Octopus y Electro, respectivamente, en entregas anteriores. Otra presencia confirmada es la de Benedict Cumberbatch, que dará vida a Doctor Strange, con un rol fundamental en la llegada del multiverso Marvel.

