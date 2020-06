Se judicializo el conflico Municipalidad-CD chacarero

En la jornada de ayer, en la Corte de Justicia de la provincia se judicializó el conflicto

entre el Concejo Deliberante (CD) y la Municipalidad de Valle Viejo, dado que se

presentó la demanda por parte del cuerpo legislativo municipal por retención de

fondos; problema que tuvo su origen cuando desde el Ejecutivo que conduce Susana

Zenteno no se giró el dinero para afrontar los gastos por parte del CD.

Alberto Barrionuevo, presidente del CD chacarero, señaló que “estamos plenamente

convencidos de que nuestro reclamo es totalmente justo, son dos poderes

independientes y dentro de las facultades que tiene nuestro poder, el Poder

Legislativo, es la de sancionar su propio presupuesto”, aclarando que el mismo no

debe superar el 15 por ciento de lo que el Ejecutivo destina para pagar sueldos.

A su vez, debido a que está próximo a pagarse nuevamente los sueldos del personal,

Barrionuevo expresó que “nosotros como todos los meses hemos llevado a cabo la

liquidación mensual y fue girada al Ejecutivo Municipal con el monto que deben

girarnos para cumplir con todos los sueldos, incluido la deuda que hay del mes de

abril”, mencionando que esperan que haya una solución razonable para esta

situación, caso contrario, según adelantó, tendrán que “tomar algunas medidas que

no nos gustan, pero ya van a ser dos meses que no se van a percibir los sueldos”.

“Si no se soluciona políticamente esto, los canales no van a ser los que la

democracia nos está exigiendo, pero tendremos que salir, manifestarnos”, dijo.

En cuanto a la posibilidad de suspender o convocar al recinto a la intendente

Zenteno, el concejal mencionó que “méritos hay de sobra como para proceder a

cualquiera de estas dos opciones”, pero que el tema de la suspensión, que deriva en

un Juicio Político y en un referéndum popular, genera “conflicto social”.

“Algunos concejales lo vienen diciendo públicamente, pero es un tema que no ha

tomado estado formal en el cuerpo y cuando llegue el momento, seguramente, se lo

va a tratar”, aclarando que se necesita los dos tercios del voto de los ediles, es decir

que hacen falta cuatro votos de cinco concejales.

A todo esto, consideró como “falso” que el Ejecutivo Municipal no tenga los fondos,

dado que el gobernador Raúl Jalil garantizó que los municipios cumplan con los

sueldos de los empleados, entonces “te está dando muestra de que la decisión de la

señora Zenteno ha sido totalmente arbitraria en contra de este Cuerpo Legislativo”.

“Creemos que no es el camino adecuado el que ella está tomando para el diálogo, si

ella piensa que se puede dialogar así, está completamente confundida”, remarcó.

Sobre que Jalil habría pedido que dialoguen las partes, Barrionuevo expresó que

“Raúl Jalil manda a que hablemos con ella, pero la verdad que ella no quiere

conversar con nadie, ese es el tema puntual que se tienen que dar cuenta nuestro

gobernantes allá arriba”.

Peronómetro

En otro orden de cosas, consultado que desde el Ejecutivo chacarero lo tienen

catalogado como opositor, Alberto Barrionuevo dijo en Cae el Telón que “creo que

ninguno de ellos tiene el peronómetro para ver quién es más peronista que otro.

“Hay una clara intención destituyente de la oposición”

El diputado oficialista Augusto Barros refutó las posibilidades de que la oposición en

Valle Viejo pueda suspender a la intendenta Susana Zenteno y, a la vez, indagó

respecto a cuáles son los motivos de los ataques contra la jefa comunal chacarera.

“Hay una clara intención destituyente de los concejales opositores que con una

perversa intención política pretenden debilitar a la intendenta”, dijo el legislador. En

esta línea consideró que la producción legislativa de los ediles de Juntos por el

Cambio: “desde diciembre solo se ha circunscripto a interferir con el trabajo del

Ejecutivo. En solo seis meses, en medio de la pandemia, emitieron 15 pedidos de

informe y convocan a funcionarios en forma sistemática, facultades que no ejercieron

durante el gobierno de Gustavo Jalile”, agregó.

El diputado indicó que el “portavoz” del Concejo Deliberante chacarero, Carlos Luján,

“carece de sustento y de seriedad al decir muy suelto de cuerpo que la Intendenta

incumple con la Carta Orgánica y que por ello se podría requerir su suspensión”.