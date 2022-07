LIGA DE GRADUADOS – TORNEO ANUAL

COPA “ING. PEDRO MARIANO MONFERRAN”

CATEGORIA SENIOR:

Esta semana se jugo la 4º fecha del Torneo Anual de la Categoría Senior de la Liga de Graduados, Copa “Pedro Mariano Monferran” con la novedad saliente que por primera vez los dos conjuntosrepresentativos de Contadores comandan la tabla de posiciones. El equipo A de la representación “contable” debió batallar mas de la cuenta para doblegar a un durísimo rival que le planto partido cara a cara y que recién se vio superado cuando el cansancio empezó a pasarle factura a los “profes” de Ed.Física B. Hasta la mitad del segundo periodo los profesores aguantaron bien parados con la experiencia de Mario Aciar y Raúl Aguirre, todos los embates sin ideas que proponía contadores, pero “tanto va el cántaro…” y es que, con el ingreso de “pimpollo” Cerutti en los numéricos que siempre desbordaba por derecha y en llego la pelota de un centro al corazón del área que el artillero Pedro Olmos mando al fondo del arco para abrir el marcador. Y pocos minutos después los “profes” que pierden a su arquero Jorge Rojas que se increpa con un rival y ahí se le terminaron las últimas ilusiones de rescatar un punto, mas cuando es el propio Cerutti que entrando por izquierda somete a Fernando Selemin que paso aocupar la valla docente.

Al otro equipo de los “numéricos”, el B no le fue menor el sufrimiento ante los Profesores Terciarios. Y es que, tras arrancar poniéndose rápidamente dos a cero arriba con un golazo de Felipe López desde fuera del área y otro de Arturo Pérez al conectar un centro de German Werner, se comienza a complicar ya que antes del cierre de la etapa, Adrián Fedullo con un soberbio cabezazo tras un córner desde la derecha somete a Severo Mercado, golero contable para achicar las diferencias.

En la segunda mitad con el equipo de contadores jugados muy arriba, los “profes” empiezan a sacar contras por ambos costados que ponen a maltraer a la defensa rival hasta que Genaro Ramayo le saca provecho a una de esas contras para establecer la igualdad cerca de la mitad del segundo periodo. De allí el partido se hace vertiginoso, de ida y vuelta sobre ambos arcos hasta que los contadores consiguen un tiro libre a la entrada del área grande en línea recta sobre el arco y allí se produce una situación confusa con el arbitro Juan Gutiérrez que expulsa a dos jugadores de contadores, Raúl Córdoba primero y Felipe López después en una situación insólita en que el equipo beneficiado con la falta termina con dos jugadores menos. Y pasados algunos cabildeos propios de los nervios por esa situación, David Gómez, que hacia su debut en el equipo clava un derechazo que el golero Felipe López no puede detener para poner nuevamente arriba a contadores. De ahí hasta el final contadores con nueve hombres se aferró con uñas y dientes al resultado que no se volvió a modificar.

En el último partido Agrónomos defendía la punta ante el duro e imprevisible Educación Técnica. Partido de alto nivel de juego, con los técnicos atacando por las bandas con sus dos “saetas” Luis Gershani y Ariel Rivera, que iban a buscar todos los “bochazos” de Abel Varela, pero el equipo “chacarero” bien parado en el fondo adonde sobresalió el trabajo en tándem de Facundo Martínez y Ariel Acosta se encargaron de abortar las intenciones de su rival para seguir manteniendo a su equipo con la valla menos vencida del torneo, mientras de contra lograba abrir el marcador cuando Luis “Willy” García, tras magistral asistencia de Ariel Rivero, mete un zapatazo desde fuera del área que deja sin chances al golero de los técnicos Raúl Pedraza. En la segunda mitad los técnicos se vuelcan decididamente al ataque para convertir a Cesar Moya, golero de Agrónomos en la figura tras sacarle a Marcelo Chacur un disparo a quemarropa con destino de red. Pero no le alcanzo a los ingenieros con la experiencia de Ariel Rivero y Juan Negui para sostener la diferencia ante la juventud del equipo rival que impuso condiciones sobre el final del partido para empatar tras un penal magistralmente ejecutado por Abel Varela.

Mientras tanto Policías y Profes A suspendieron su partido ante el pedido de los “ratis” y en la noche de este jueves, en reunión de delegados se decidirá sobre la cuestión reglamentaria que se aplicará sobre este cotejo.

RESULTADOS DE LA 4º FECHA:

CONTADORES A 2 (Richard Cerutti y Pedro Olmos) – PROFESORES DE EDUCACION FISICA B 0; EDUCACION TECNICA 1 (Abel Varela) – AGRONOMOS 1 () y CONTADORES B 3 (Felipe Vega, Arturo Pérez y David Gómez) –

PROFESORES TERCIARIOS 2 (Genaro Ramayo y Adrián Fedullo).-

Equipos PJ PG PE PP GF GC PS

Contadores A 04 03 00 01 09 04 09

Contadores B 04 03 00 01 08 09 09

Agrónomos 04 02 02 00 04 01 08

Prof. Terciar 04 02 00 02 08 09 06

Educ. Técnica 04 01 01 02 10 09 04

Profes A 03 01 01 01 04 04 04

Policías 03 00 01 02 02 04 01

Prof. Ed. Física B 04 00 01 03 03 08 01

Goleadores: Sergio Gershani y Ariel Rivera (Ed.

Técnica) y Richard Cerutti (Contadores A) 4 goles;

German Werner (Contadores B) y Adrián Fedullo

(Prof. Terciarios) 3; Gustavo Páez (Contadores A),

Arturo Pérez (Contadores B) y Genaro Ramayo (Prof.

Terciarios) 2 goles. –

Próxima fecha: 5º miércoles 13 de Julio

Cancha Contadores:

14.30 hs.- Contadores A vs Prof. Terciarios

16.00 hs.- Contadores B vs Profes A

Cancha don segundo:

14.30 hs.- Agrónomos vs Prof. Ed. Física B

16.00 hs.- Ed. Técnica vs Policías

Fuente: El Chasqui Digital

