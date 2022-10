A nivel nacional se había anunciado un paro por 48 horas en el servicio de

transporte de pasajeros de todo el país, motivo por el cual la Unión Tranviarios

Automotor (UTA) Catamarca se adhirió a esta medida de fuerza y por 48 horas no

prestará el servicio. A la par del anuncio de estas medidas, a nivel provincial se

adelantaba que a fines de octubre o principios de noviembre empezaría a regir un

nuevo incremento del boleto.

En lo que respecta a las medidas de fuerza, el paro por 48 horas fue ratificado

luego de que las autoridades gremiales nacionales se reunieran con la Fatap –

organismo que nuclea a los empresarios de transporte- para llegar a un acuerdo.

Esto sin embargo no se dio, ya que los empresarios no acercaron propuestas.

Si bien la reunión concluyó pasadas las 13.00, se convocó para hoy, desde las

10.00, a un nuevo encuentro para intentar destrabar el conflicto.

En el caso de Catamarca, el paro se hizo sentir: en las calles se notó la falta de

colectivos, lo que trajo problemas para los usuarios a la hora de trasladarse a sus

lugares de trabajo.

Mientras se llevaba a cabo el encuentro entre UTA y los empresarios, a nivel

provincial se daba a conocer una noticia que afectaría de manera directa a los

usuarios del transporte público de pasajeros.

Resulta que el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Raúl

Chico, primeramente, se expresó sobre el conflicto.

El rol que juega el Gobierno, aseguró, para que se preste el servicio, “es

fundamental, porque si no hiciera los aportes que hace, no habría servicio”.

“Ninguna provincia se está lavando las manos, menos nosotros”, dijo, para luego

agregar que “este paro no es al gobierno de Catamarca ni a ningún gobierno, el

paro es a las empresas, al sector privado”.

En La Brújula, el ministro hizo mención al envío de fondos para las empresas de

transporte remarcando que no tienen atrasos en los cumplimientos y que en lo que

va del año, Catamarca va poniendo más de 1.200 millones de pesos.

Seguidamente, al mencionar que los “números no están cerrando”, cuando le

consultaron si se enviarán más recursos o si aumentará el boleto, Chico comentó:

“Las dos cosas. Las empresas reciben el subsidio provincial y nacional, pero

además los ingresos por la venta de boletos”.

Ya sobre el incremento en el precio del boleto, el ministro puntualizó que “es

probable que vayamos a 65 o 70 pesos”, aunque aclaró que tiene la instrucción del

Gobernador de incrementar “lo mínimo posible”.

En cuanto a la fecha de aplicación, Chico indicó que podría ser a fines de octubre

o los primeros días de noviembre.

Finalmente mencionó que, de haber mayores subsidios, el precio del boleto sería

menor.