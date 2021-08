Se puso en marcha el primer Punto Giro de la provincia

El intendente de la Capital Gustavo Saadi dejó inaugurado el primer Punto GIRO de

la provincia y uno de los únicos tres espacios en el país destinados a gestionar la

separación de residuos desde su origen, facilitando así un lugar estratégico para que

los vecinos puedan reciclar sin la necesidad de salir de la ciudad Capital.

El nuevo espacio está ubicado en la Avenida México, a metros del Predio Ferial y

funciona como una pequeña estación de transferencia, que conforman sectores

intermediarios entre la ciudad y el lugar de destino de los materiales.

Con esta inversión, la ciudad Capital apunta a brindar una solución integral y

permanente para la gestión de diferentes corrientes de residuos previamente

separados en origen. El acopio de materiales de manera diferenciada permite dar a

cada material un destino adecuado, facilita su recuperación, valorización y reciclaje e

incorporación en nuevos mercados.

En un pequeño acto protocolar, junto al coordinador del programa GIRO, Nicolás

Acuña, el secretario de Servicios Ciudadanos, Martín Barrionuevo, los diputados

nacionales Lucía Corpacci, Silvana Ginocchio y Dante López Rodríguez, y

autoridades municipales; el intendente manifestó su agradecimiento a los

responsables de dar este paso fundamental para dar ese paso hacia una ciudad

sustentable, de la que cada catamarqueño y catamarqueña se sienta orgulloso de

vivir en una ciudad limpia y a escala humana.

“El tema de la basura, es un tema bien complejo y difícil en todas las ciudades, pero,

venimos haciendo una fuerte inversión para lograr este objetivo: compramos

camiones, contenedores, entre otros elementos, para poder cumplir con nuestra

promesa. Pero hay que hacerlo, no por nosotros sino por las futuras generaciones,

en el futuro va a faltar la materia prima y si no hacemos algo entre nosotros, después

no nos quejemos” remarcó Gustavo.

Además, el jefe comunal anunció que ya se encuentra en proceso la construcción del

segundo Punto GIRO, el cual estará emplazado en Valle Chico.

“Este lugar, quiero destacar, era un basural a cielo abierto y hoy es un centro de

transferencia”, sostuvo en referencia al sitio donde se construyó el primer punto Giro

de la provincia.

“Debemos fomentar la cultura del reciclaje, debe ser para nosotros un modo de vida y

así es que vamos a poder dejarle un mundo mejor para nuestros hijos. Este trabajo lo

vamos a agradecer por muchos años más y le pido que todos hagamos un esfuerzo

para lograr esa ciudad que todos soñamos”, concluyó.