Se reúne la intersindical docente en la jornada de hoy

El director provincial de Inspección Laboral, Diego Romero, dispuso dar por concluido

el procedimiento de conciliación obligatoria entre Educación y los gremios docentes,

que fuera dictada por disposición N° 073/2020 de fecha 28 de febrero. En ese

sentido, se libera a las partes de los alcances de la disposición para adoptar acciones

tendientes a la solución del conflicto.

Desde los gremios indicaron que se reunirían en la jornada de hoy para definir los

pasos a seguir.

La disposición de Inspección Laboral apunta que, atento a la pandemia mundial de

COVID-19, se produjo una dilación importante de la tramitación del presente, obrando

el pedido de liberación de las partes formulado por la intersindical docente.

En la presentación realizada por los gremios representados por Mario Sánchez

(Ateca), Rita Agüero (UDA), Juan Godoy (Suteca) y Sergio Guillamondegui (Sidca)

para la liberación de las partes, señalan que “habiéndose reanudado la actividad,

mediante una nueva fase de apertura y no existiendo a la fecha obstáculo alguno

para la conclusión del proceso conciliatorio, en el marco del conflicto docente,

solicitamos se resuelva la liberación de las partes por el vencimiento de los plazos

procesales, habida cuenta de que sobre los mismos no opera suspensión por

decisión del Poder Ejecutivo Provincial” .

Asimismo, indican: “Se hace saber que los 15 días fueron cumplidos el 20 de marzo

de 2020 (sin haber sido notificados de prórroga alguna), y de operar este supuesto, el

plazo vencería este viernes 7 de agosto del presente. Por lo que la omisión en la

respuesta y de no existir prórroga ni audiencia fijada, significa para estas

organizaciones una liberación de las partes por vencer los plazos” (sic).

En ese sentido, desde la intersindical docente anunciaron que durante la jornada de

hoy se reunirían para definir sobre los pasos a seguir, ya que tienen como tema

prioritario el reintegro a clases y que lo mismo se realiza de manera segura y con las

condiciones óptimas.

Cabe recordar que los gremios docentes habían denunciado “la falta de condiciones

para el cuidado y resguardo de salud del personal docente y no docente que debe

cumplir con el regreso al servicio”.

Posteriormente, desde el ministerio de Educación informaron el depósito en las

cuentas bancarias de 702 escuelas de la provincia de los fondos para la cobertura del

programa “Necesidades básicas”. El monto para la adquisición de elementos de

higiene y limpieza de los establecimientos, personal docente y alumnos, es de 12

millones. Los fondos se dividieron, según la matrícula, en 16 y 24 mil pesos.