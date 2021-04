Se reúnen la Intersindical y el Gobierno: pesimismo sobre un acuerdo salarial

Con el parámetro que pusieron los encuentros de las últimas horas entre el Ejecutivo provincial y ATE, particularmente, mañana se vuelven a reunir los gremios docentes que integran la Intersindical y el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y la cartera educativa.

Recordemos que los plazos de la conciliación obligatoria se habían cumplido, al no llegar a un acuerdo salarial pero la Dirección de Inspección Laboral, contra la voluntad de los sindicatos, prorrogó los plazos y extendió hasta mañana las negociaciones.

En esta nuevo encuentro, lo salarial sigue estando entre lo primero a debatir pero se deberían sumar respuestas pendientes del ministerio que dirige Andrea Centurión.

En la jornada de hoy, el ministro Ariel Luna al ser consultado sobre este encuentro refirió que será “la última reunión y podría pasar que se liberen o no las partes si llegamos o no a un acuerdo”.

Según el responsable de Trabajo y Recursos Humanos, en cuanto a lo salarial, a los docentes “desde hace varias reuniones ya se les viene mejorado el acuerdo porque si bien tienen un 34.6%, obviamente que ahora le vamos a ofrecer el 35%”.

Pesimismo

Los gremios no están de acuerdo con esta visión. Consultados por Diario La Unión, indican que aunque hay expectativa, las posibilidades de encontrar un acuerdo no estuvieron ni cerca en las reuniones anteriores y eso hace alejar la posibilidad que el porcentaje que se ofrezca ahora sea realmente satisfactorio.

En este sentido, desde SUTECA hablan de no haber respetado la paritaria docente y Ateca sostiene que este tiempo de conciliación sólo sirvió para dilatar y evitar que el ciclo lectivo tuviera medidas de fuerza en sus inicios.

En cuanto a los porcentajes que podrían hacer posible un acuerdo, indicaron que el 40% inicial “podría flexibilizarse pero no se dio una cifra o porcentaje” en la anterior reunión de conciliación. No obstante el 35% que ofrecería el Gobierno, no es una cifra que sea del agrado gremial.

La posibilidad que esto se imponga por decreto, es señalado por los gremios consultados. Juan Godoy de SUTECA indicó “si no hay acuerdo y lo quieren implementar por decreto, que sea el Gobierno el que diga que esto no fue un tema de paritaria sino una imposición para todos”.

Desde Ateca, Jorge Molas aseguró “desde el Gobierno no hay una voluntad política de mejorar la situación salarial de los docentes de la provincia”.

Y en cuanto a la definición vía decreto dijo “esperamos que no sea así porque para eso están las paritarias y la conciliación, las que fueron pedidas por ellos mismos”.