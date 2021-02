Se robaron el histórico anillo de Carlos Menem

La pesquisa tiene en mira a un grupo de personas que fueron contratadas por la familia de Menem para hacer trabajos en la casa del ex mandatario de la calle Echeverría, en el barrio de Belgrano.

El robo de habría producido entre el 6 y el 15 de diciembre pasado, cuando Menem fue internado en Los Arcos. Además, se robaron un celular. La causa está bajo secreto de sumario. Si bien no es un anillo de gran valor comercial, tiene un valor afectivo: se lo regaló su padre, como lo hizo con el resto de sus hermanos.

El robo del anillo se denunció el 17 de diciembre último, mientras el también senador se encontraba internado en el sanatorio de Palermo, y fue alertado por su hija Zulemita, y su enfermero personal. El día anterior ella había solicitado a la custodia personal de su padre que fueran a su domicilio, en Belgrano, para que buscaran algunos objetos personales, entre ellos un estuche de anteojos donde el exmandatario guardaba el anillo que solía lucir en el anular de su mano izquierda.

Al día siguiente, el enfermero de Menem, que volvía a trabajar luego de tomarse vacaciones, quiso entregarle los anteojos pero no los encontró, por lo que se dirigió a la vivienda, donde descubrió que también faltaba su propio teléfono celular.

En su denuncia, el hombre precisó que trabajaba como cuidador en el domicilio junto a otros tres enfermeros que habían sido contratados de manera temporal por la empresa Swiss Medical, la obra social prepaga que atendía a Menem, indicaron las fuentes.

Por este caso, intervino en el hecho la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42, a cargo de Carlos Velarde, quien solicitó una serie de tareas investigativas a la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad para identificar a los sospechosos.

Con los datos recogidos, el fiscal emitirá en las próximas horas algunas órdenes de allanamiento con la intención de esclarecer el robo, luego de que la semana pasada las búsquedas de los primeros sospechosos arrojaron resultados negativos.

Por ahora no hay detenidos y no se ha recuperado el anillo. “Cuando estaba con un problema de salud delicado, la denuncia no salió a la luz, con la intención de recuperar el anillo”, dijo Diego Storto, abogado de la familia Menem. “Se está yendo por buen camino, tratando de hallar a los culpables. Se investiga a un grupo de personas”, agregó.

“Zulemita adoraba ese anillo, lo hizo reconstruir cuando nació Máximo”, señaló. El anillo sustraído es una pieza de oro con una piedra de ónix que no tiene mucho valor económico, ya que era una réplica exacta al que le había regalado su padre y que Menem había extraviado.

“Descartamos cualquier tipo de conexión familiar y con la gente cercana que trabajó con él durante toda la vida, la Justicia está poniendo la lupa sobre algunas personas que durante la investigación quedaron más al descubierto probatoriamente, que fueron llamadas a declarar y se notó que falsearon su declaración”, concluyó en referencia al personal subcontratado por la prepaga que trabajaba en la casa de Menem.