Se viene la biopic de Bob Marley: Ya tiene director y busca al actor principal

Si bien se trata de un proyecto que empezó a rumorearse allá por 2018, recién tres años después parece estar tomando vuelo. Y es que Paramount Pictures eligió a quien será el director de la biopic de Bob Marley: el puertorriqueño Reinaldo Marcus Green. Además, se acaba de abrir el casting para el rol principal a través de la agencia KBC Talent Management.

La película, que contará con el apoyo de la familia Marley -más concretamente de Tuff Gong, representados por Ziggy, Rita y Cedella-, girará en torno a la vida y obra de Marley, el gran embajador del reggae gracias a temas eternos como “No Woman, no Cry”, “Could you Be Loved”, “Get up, Stand up” o “Is This Love”.

“La música de Bob Marley perdura en todos nosotros”, señaló Green. “Sus letras trascendieron continentes, color, credos y generaciones de gente. Su música cura, su música lucha. Sangra amor y verdad”, agregó. Después de ganar el Premio Especial del Jurado a la Mejor Película en el Festival de Cine de Sundance del 2018, por Monsters and Men, Reinaldo Marcus Green se convirtió en uno de los directores más solicitados de la industria cinematográfica. De hecho, se acaba de anunciar que estará a cargo de “King Richard”, la película sobre el padre de las tenistas Venus y Serena Williams.

Recordemos que anteriormente ha habido más de un intento de plasmar la vida del astro jamaiquino, desde otra película biográfica protagonizada por Jamie Foxx hasta un documental con Martin Scorsese y Jonathan Demme. Sin embargo, hasta ahora ninguno de esos proyectos prosperó. Por eso mismo, el nombramiento de Reinaldo Marcus entusiasma tanto a los fans.

En cuanto al rol principal, KBC está invitando a los solicitantes al casting a enviar una foto reciente en primer plano, una foto de cuerpo entero y una biografía personal de 1 a 2 minutos. Tras el anuncio inicial en marzo, DancehallMag compiló una lista de aspirantes al actor principal entre el linaje del propio Gong y los mejores de la industria. Ziggy Marley, Skip Marley, Jamie Foxx, No-Maddz, Dale Elliot Jr. y Donald Glover.

A medida que avanza el proyecto, otros nombres notables que podrían aparecer en el radar de KBC incluyen al ilustrador de arte digital / diseñador gráfico independiente Cee J Carpio (video musical de Up Top Gaza, Lion Pride JA) y al surfista / skater profesional Elishama ‘Shama The Superman’ Beckford que apareció en el episodio 6 de la serie LEGACY de Marley, “Ride Natty Ride” en 2020.

The post Se viene la biopic de Bob Marley: Ya tiene director y busca al actor principal first appeared on Metro 95.1.