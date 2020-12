Se viene la primera película de Star Wars dirigida por una mujer

La directora de Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, hará una nueva película de Star Wars.

Deadline confirmó que la cineasta, que lanzará su segunda película de Wonder Woman a finales de este mes, ha sido elegida para dirigir Rogue Squadron para Disney y Lucasfilm.

La película se enfocará en los pilotos de combate de las películas de Star Wars en su propia versión independiente. Aún no hay confirmado ningún miembro del elenco.

Disney también lanzará otra película independiente de Star Wars dirigida por Taika Waititi, que se anunció por primera vez en mayo. La noticia de ambas películas se confirmó ayer en el Día del Inversor de Disney (10 de diciembre).

Patty Jenkins habló recientemente sobre la interpretación de Wonder Woman en el Universo Extendido de DC, específicamente llamando a la Liga de la Justicia de Joss Whedon “un caso atípico”.

“Creo que todos los directores de DC descartamos eso tanto como los fanáticos”, dijo Jenkins. “Sentí que esa versión contradecía mi primera película de muchas maneras, y esta película actual, en la que ya estaba en producción. No le cambié el traje, porque no quiero nunca … No quiero contradecir sus películas, ¿sabes? Pero aún así, tengo que tener mis propias películas, y él me ha apoyado mucho en eso. Y entonces, creo que la Liga de la Justicia [de Whedon] fue algo atípico “.