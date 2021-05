Se viene nuevo disco y recital virtual de Maroon 5

El nuevo disco lleva un nombre a título de homenaje: “Jordi” era el fallecido manager del grupo, Jordan Feldstein (1977-2017), a quien la banda recordó en muchas oportunidades y a quien dedicaron el single “Memories” en 2019. Jordi también era amigo de la infancia de Adam Levine y hermano de los actores Beanie y Jonah Hill Feldstein.

Como anunciaron en las redes de la banda, el nuevo trabajo saldrá a la luz el 11 de junio y tendrá 11 canciones, entre las que se encuentran “Nobody´s love” y “Beautiful mistakes”.



Pero eso no es todo: la agrupación estadounidense también anunció un recital virtual para promocionar su nuevo álbumel 4 de junio, fecha en la que tocarán por primera vez canciones de esta producción, séptima de su discografía. “Jordi” sucederá a “Red Pill Blues” (2017), que tuvo buena recepción por parte de la crítica y los seguidores de la banda.

La agrupación tenía una gira planeada para 2020, pero debido a la pandemia se vio obligada a reprogramar los conciertos para este año. Según anunciaron, la gira arrancará el 10 de agosto en el White River Amphitheatre en Auburn, Washington, y recorrerá varias ciudades de Estados Unidos.

We’re excited to announce the release of our 7th studio album JORDI out June 11th! https://t.co/8D5PJDkfFp …more to come pic.twitter.com/BXAOOS1P10

— Maroon 5 (@maroon5) April 29, 2021