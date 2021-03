Se viene ‘The Falcon and The Winter Soldier’

El 19 de marzo se estrena The Falcon and The Winter Soldier en la plataforma de Disney Plus y Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios contó en una entrevista con Variety cómo el personaje de Anthony Mackie crecerá en el MCU a partir de este proyecto.

“Se ha convertido en un líder al que miramos en busca de orientación en muchas maneras. Aprendemos mucho más sobre Sam Wilson y Bucky Barnes. Hemos visto bastante de la historia de fondo de Bucky a lo largo de los años, los horrores por los que pasó, pero ¿Sam Wilson de dónde vino? ¿Cuál es su historia? ¿Qué va a hacer con ese escudo en un mundo post-blip? Creo que hay muchas expectativas y presunciones al respecto: te dan un ícono, te conviertes en eso, pero ¿Es tan fácil? Alerta de spoiler, no lo es”, explicó Feige.

Asimismo, Feige destacó el trabajo de Mackie frente a cámara. “Anthony Mackie tiene una presencia asombrosa, ya sea que esté en la pantalla durante seis segundos o seis horas. Todo el tiempo nos hemos estado preguntando sobre Sam: ¿Dónde creció? ¿Quién es su familia? Queremos saber más sobre este tipo que se vio envuelto en esta situación y la manejó espectacularmente bien considerando que es solo un hombre. De eso se trata el programa”, dijo.

Marvel Studios’ The Falcon and the Winter Soldier starts streaming March 19 on @DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/iGVFvDrc6Z

