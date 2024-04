El rapero lo anunció en sus redes sociales junto con un tráiler en el que un periodista de un programa de investigación reflexiona sobre la muerte del alter ego de Eminem, Slim Shady.

En el video 50 Cent hace un cameo como una de las fuentes invitadas al show, “él no es un amigo; es un psicópata”, asegura.

THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE). Summer 2024. https://t.co/J3F45PQDLx pic.twitter.com/tdJ4d4PzV0 — Marshall Mathers (@Eminem) April 26, 2024

El álbum aún no tiene una fecha de lanzamiento, pero el músico afirmó que llegará en un par de meses.

Aún no se sabe mucho sobre The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), pero Dr. Dre confirmó a principio de año que varias de las canciones fueron producidas por él. “Eminem está trabajando en su propio álbum que va a salir este año. Hablé con él y me dio el visto bueno para hacer el anuncio ahora mismo. Así que, bueno, va a sacar un disco, tengo algunas canciones allí y está buenísimo”, comentó en el programa de Jimmy Kimmel Live!

