Se viene una nueva serie de Harry Potter con otro mago de la saga como protagonista

[Spoiler Alert] En un momento de fiebre por los spin-offs, y ante la incertidumbre en la que está la saga de “Animales Fantásticos”, Warner Bros no se quedó con los brazos cruzados. Con la voluntad de seguir explotando un universo que tantos fans tiene alrededor del mundo, anunció que creará una serie enfocada en otro de los magos de las novelas de J.K. Rowling: el maestro Severus Snape.

Según reveló el portal We Got This Covered, la serie será un contenido exclusivo para HBO Max y funcionará como una precuela de las películas de Harry Potter. El maestro de pócimas de Hogwarts, quien era interpretado por el fallecido Alan Rickman, es un personaje que tiene mucho para dar en una nueva historia.

Por empezar, Snape tiene un pasado bastante complejo, detallado en el libro de “Las Reliquias de la Muerte” pero no tanto en su adaptación a la pantalla grande. Es por eso que los lectores de la saga reconocerán en esta nueva producción una representación más profunda y fiel a la obra de Rowling.

Cuando Severus era niño, era el mejor amigo de Lily, la mamá de Harry. Pero se amargó ante su floreciente relación con James Potter en el colegio. Más tarde se unió a los Mortífagos, pero desertó para unirse a las filas de Dumbledore una vez que Voldemort planeó matar a la Orden del Fénix y a los Potter. Harry descubre esta historia hacia el final y por esto llama a su segundo hijo Albus Severus, en honor a Snape y a Dumbledore.

Ahora bien, aunque la producción ya está encaminada, se desconoce qué etapa de la vida de Snape retratará, si será su infancia, adolescencia, o su etapa oscura como Mortífago.

En cuanto al universo mágico de Rowling, también hay rumores de una posible serie centrada en Hermione. ¿Será verdad?

