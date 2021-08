Sebastian Stan reveló la razón por la que estuvo a punto de perder su papel en Marvel

En una entrevista, Sebastian Stan contó que el 1 de abril, el día de los inocentes en Estados Unidos, recibió una llamada de Marvel con la que le confirmaron que había obtenido el papel para “Capitán América y el Soldado del Invierno (Captain America: The Winter Soldier)”.

Por este motivo, el actor dudo si esto era cierto y al principio lo tomó como una broma. “Era el primero de abril, April Fool’s Day. Yo estaba en el set trabajando en algo, este número desconocido me llamó, y yo no suelo contestar a números que no conozco. Seguí grabando y entonces, una o dos horas después, finalmente revisé mi correo de voz”, recordó el actor en una charla con Variety.

“Le di click, y era Kevin. Me dijo: ‘Hey, hemos estado tratando de contactarte. Solo queríamos que supieras que nos encantaría hacer esto contigo. Amaríamos que interpretaras a James ‘Bucky’ Barnes. Llamame’. Él fue muy casual sobre todo el asunto”, agregó Stan.

