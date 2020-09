“Seguimos en la búsqueda de detección del nexo de contacto”

En el informe que emitió el COE ayer, la ministra de Salud, Claudia Palladino, se

refirió a la situación epidemiológica de la provincia. Reconoció que aún no detectaron

el nexo de contacto, por lo que continúan en investigación de los cuatro casos que se

registraron en el Valle Central. Si bien trabajan en algunas líneas que permitirían

detectar el punto de contagio, no logran dar con él.

Al respecto, señaló: “La estrategia de Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio ha

tenido como objetivo disminuir la circulación de personas, los contactos y evitar la

transmisión comunitaria si la hubiere. En los últimos días hemos tenido un solo caso

positivo detectado en el Valle Central, cuatro en el departamento de Belén, estos

contactos estrechos de población que ya estaba aislada y ningún activo positivo en el

departamento de Recreo”.

En idéntico sentido, la ministra señaló: “Un concepto a compartir con todos ustedes

es el concepto de vigilancia activa. ¿Qué quiere decir esto? Toda persona que

presenta dos o más síntomas compatibles con COVID se considera COVID positivo

probable, se aísla a él y sus contactos hasta que se confirma o no el caso.

”Con respecto al nexo epidemiológico que venimos investigando de los últimos casos

la semana pasada en el Valle Central, tenemos algunas líneas más sólidas que otras,

pero aún seguimos en la búsqueda de la detección de un nexo sólido de contacto”.

En relación a la habilitación de actividades, Palladino explicó la modalidad de

avances y restricciones al explicar: “Iremos pasando de una etapa a otra con diversas

actividades habilitadas, según indicadores sanitarios que iremos analizando, como

ser número de camas habilitadas en la terapia intensiva del Malbrán, número de

casos agudos diarios, porcentaje de población aislada preventivamente por ser

contacto estrecho. Esto se va a evaluar de una manera desagregada en los

diferentes departamentos porque cada departamento puede transitar la pandemia de

una manera u otra”.