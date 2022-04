Chris Martin anunció que Coldplay tiene nuevo material y que una serie de “sorpresas” están en camino, pero admitió que no cree que nada pueda igualar a la colaboración con BTS en el single ‘My Universe’ en septiembre del año pasado .

En el podcast ‘Audacy’, Chris, de 45 años, dijo varias cosas : “No creo que podamos igualar nunca la sorpresa de BTS. Fue sorprendente incluso para nosotros. Desde la primera vez que se mencionó – yo estaba pensando “¿cómo podría funcionar?” – hasta la llegada de la canción en sí y yo pensando, “eso podría ser para BTS”. Es una lección increíble para mí en cuanto a mantener la mente abierta todo el tiempo, porque nunca sabes lo que la vida o la música te van a deparar. Creo que es muy especial para mí que el artista más popular del mundo hable coreano y sea como un grupo de hermanos que no son de Occidente. Y me parece muy esperanzador en cuanto a pensar en el mundo como una familia. Luego, por supuesto, cuando ves quiénes son como personas y sus canciones. Es realmente un mensaje de unión y de búsqueda, de ser uno mismo. Todas las cosas con las que estoy de acuerdo. La canción trata de cómo el poder del amor trasciende todas las cosas, las fronteras, y las reglas, y los géneros, y las razas, y todas las sexualidades. Si miras a las personas ahora mismo que están divididas por una frontera o que no pueden estar juntas, de eso trata esta canción. Sobre cómo nada puede impedir que la gente se ame”.

Pero el cantante de Coldplay no quiso adelantar nada mas sobre el nuevo material , no dio ninguna otra pista. Solo dijo que la gente se prepare nuevamente que ya esta listo.

The post SEGÚN CHRIS MARTIN HAY NUEVO MATERIAL DE COLDPLAY EN CAMINO first appeared on Metro 95.1.