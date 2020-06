¡Seinfeld regresa a la televisión en formato de maratón!

Seinfeld fue una de las series más exitosas de todos los tiempos, con récords de audiencia y múltiples premios que ganaron a lo largo de sus 9 temporadas. La sitcom, que estrenó su primera temporada el 31 de mayo de 1990, tuvo 180 episodios y fue vista por más de 75 millones de espectadores.

Lamentablemente, aunque la serie tuvo algunas repeticiones, en la mayoría de los países desapareció de los canales y sus episodios no se encuentran en ninguna plataforma legal. ¡Por ahora! El año pasado, Netflix anunció que ya adquirieron los derechos de Seinfeld, que estará disponible en 2021 en todo el mundo.

Pero para calmar la ansiedad y hacer la espera más fácil, Warner Channel anunció que la serie regresará a la pantalla el próximo domingo. La primera temporada de la serie protagonizada por Jerry Seinfeld, Jason Alexander (George Constanza), Julia Louis-Dreyfus (Elaine Benes) y Michael Richards (Kramer) se emitirá todo el día desde las 11:50 de la mañana.

Los episodios que saldrán en Warner el próximo domingo serán: Good News, Bad News; The Stakeout; The Robbery; Male Unbonding; y The Stock Tip. ¿Es acaso el mejor plan de un domingo en cuarentena?