Selena Gómez confesó que fue abusada emocionalmente por Justin Bieber

Selena Gómez habló sobre su relación con Justin Bieber y reveló que sufrió abuso emocional durante el tiempo que pasaron juntos. Además, se sinceró acerca de la canción que escribió después de la ruptura.

“Es peligroso permanecer en una mentalidad de víctima. Y no intento ser irrespetuosa con lo que digo, siento que fui víctima de cierto abuso”, comenzó la cantante en una entrevista con NPR.

“Tenía que encontrar una manera de entenderlo como adulta. Y tenía que comprender las elecciones que estaba haciendo. Por mucho que definitivamente no quiera pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy muy orgullosa de poder decir que me siento más fuerte que nunca y que he encontrado la manera de simplemente atravesar ese episodio con la mayor gracia posible”, expresó Selena.

Además, confesó que se inspiró en el dolor de su ruptura para escribir su última canción Lose You To Love Me: “Estoy muy orgullosa de la canción. Tiene un significado diferente para mí que cuando la escribí. Sentí que no tuve una ruptura respetuosa, y lo había aceptado, pero sé que necesitaba alguna forma de decir un par de cosas que me habría gustado haber dicho“.

“No es una canción de odio; es una canción que dice: tenía algo hermoso y nunca negaría que no fue eso”, aclaró. “Fue muy difícil y estoy feliz de que haya terminado”.