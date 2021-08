Selena Gomez rompió el silencio sobre su pasado en Disney

En medio de la promoción de su nueva serie Only Murders in the Building, Selena Gomez rompió el silencio y habló sobre el impacto que tuvo en su adolescencia trabajar en Los hechiceros de Waverly Place, la exitosa serie de Disney.

“Renuncié a mi vida en favor de Disney a una edad muy temprana y no sabía lo que estaba haciendo. Era una nena que no sabía lo que hacía, entonces corría de un set a otro. Ahora, absorbo toda la sabiduría que puedo cómo una esponja”, dijo Selena en el panel de la Asociación de Críticos de Televisión de Estados Unidos, TCA Summer 2021 Tour.

Meses atrás, Gomez aseguró que todavía siente la presión de ser una chica disney. “Todavía vivo con la sensación de que la gente me sigue viendo como una chica Disney. Ese era mi trabajo en cierto modo: ser perfecta. Te consideran una figura a la que los nenes admiran y allí se lo toman en serio. Ahora me avergüenzo cuando pienso en esa actitud, pero cuando el mundo te pone en un pedestal, pensás que no podés hacer nada malo”, explicó en una entrevista con la revista Vogue.

