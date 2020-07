Senador Castillo: “fue una situación muy incómoda porque él pide la reunión el día anterior”

El encuentro del miércoles pasado -justo cuando se aprobaba una serie de proyecto

en Diputados- entre el senador nacional Oscar Castillo con el gobernador Raúl Jalil

en Ipizca (Ancasti) quedó rodeado de particularidades. Para el caso, el legislador

nacional desconoció los motivos que llevaron al jefe de Estado a consultarle el

martes de la semana pasada si podía visitarlo. En tanto, el senador consideró

necesaria la reforma a la Constitución, aunque pidió muestras desde el Gobierno

para restablecer la confianza.

En diálogo con La Brújula, Castillo comentó: (El día de la sesión) “el Gobernador

preguntó si podía ir a visitarme. Yo estaba en cuarentena en Ipizca y le dije que sí; no

le veo nada de malo que un exgobernador sea visitado por el Gobernador”.

Según expresó, “fue una situación muy incómoda porque él pide la reunión el día

anterior y ese miércoles a la mañana nos desayunamos con el avance casi de

atropello en la Legislatura”, cuando se aprobó la ampliación de la Corte y la

derogación al Consejo de la Magistratura.

El senador nacional insistió en que desconocía los motivos de la visita, el “por qué

fue y a qué fue”. “Habría que preguntarle a él, que fue el que pidió ir, no es la primera

vez que ha ido”, acotó.

Castillo consideró que, quizás, “fue por alguna regla de diálogo” y remarcó que en la

mesa, “dije lo mismo que se dijo en diferentes documentos, le expresé mis dudas

sobre estos temas”.

Ahora bien, según el intendente Rodolfo Santillán, “nos trasladamos a Ipizca porque

queríamos ver el tema del dique, del asfalto, que queremos darle valor a esa zona

turística. Fuimos hasta ahí y ha ido a almorzar en la casa de Castillo”.

En definitiva, el almuerzo entre el legislador nacional y el máximo representante del

Ejecutivo despertó en algunas líneas internas del radicalismo ciertas incógnitas y

suspicacias por un supuesto “acuerdo” con el Gobierno.

Respaldo mesurado a la reforma constitucional

En otro tramo de la entrevista radial, Castillo opinó sobre el proyecto del oficialismo

para reformar la Constitución de la provincia. Si bien ponderó que es necesaria, pidió

algún reaseguro para respaldar políticamente el nuevo intento de modificar la Carta

Magna.

“Si se analizan los temas sugeridos para la reforma, prácticamente en muchos uno

levanta las dos manos”, dijo Castillo, para rápidamente rescatar que “el tema en esto

es que está enervada la confianza”. Es que “queda una sensación de desconfianza”

tras la sesión del miércoles.

De esta forma, el legislador evaluó que “una forma de restablecer la confianza sería

vetar al avance de la semana pasada y nos sentemos a conversar una reforma”.

“Reformarla o no, es una cuestión de confianza”, subrayó.

También sugirió otra vía para restablecer esos lazos resentidos. “Si esa confianza no

existe, se la puede suplir a través de mecanismo de reaseguro y uno de ellos sería

una especie de núcleo de coincidencias básicas (emulando la reforma del 94); en lo

que coincidimos, lo ponemos y nos comprometemos a respetarlo”.