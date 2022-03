El Día Mundial del Síndrome de Down fue instituido a través de un decreto

establecido en las Naciones Unidas. Se celebra el día 21 del mes 3 del año como

forma de simbolizar la trisomía del par 21.

Desde el Ministerio de Salud indicaron que la trisomía 21 puede ocurrir de 3

formas:

-Trisomía libre o simple, se trata de la forma más común, ya que es el tipo de

trisomía que se da en el 95 por ciento de los casos de síndrome de Down. En la

trisomía libre o simple existen 3 copias completas del cromosoma 21 en todas las

células.

-Translocación, es la causa de alrededor del 3,5 por ciento de los casos de

síndrome de Down en los que la tercera copia del cromosoma 21 (que puede ser

completa o parcial) va unida a otro cromosoma de un par distinto al 21;

generalmente el 14.

-Mosaicismo es la forma menos frecuente, ya que únicamente es responsable del

1,5 por ciento de los casos.

Durante la jornada de ayer, la Asociación de Padres y Amigos de personas con

Necesidades Especiales (Apane) llevó adelante distintas actividades de

sensibilización y concientización.

Al respecto, la directora de la institución Cecilia Morales, en diálogo con El Esquiú

Play comentó que “el objetivo nuestro es capacitarlos brindándoles las

herramientas necesarias para la inserción socio-laboral, desde los 16 hasta los 64,

es decir hay una franja etaria muy amplia donde la escuela brinda respuesta a

cada uno de los estudiantes. Es decir, trabajamos a partir de la particularidad de

cada uno”.

“Ellos siguen una trayectoria al igual que cualquier persona, tienen que cursar

módulos, tienen que acreditar, promocionar y pasar un examen final. Capacitamos

al joven para que él pueda desenvolverse efectivamente afuera sin el apoyo del

docente”, señaló.

Asimismo, dijo que “nosotros a este día lo tomamos como una posibilidad más de

seguir trabajando en cuanto a sensibilizar y concientizar sobre la discapacidad y

en este caso el síndrome de Down. Por la mañana estuvimos acercándonos a la

comunidad con carteles, difundiendo qué es la capacidad, qué acciones podemos

hacer y cómo podemos crecer como sociedad en función de garantizar los

derechos de las personas con discapacidad y también realizamos un mural”.

El intendente Gustavo Saadi visitó la sede de Apane y expresó que “hoy es un día

muy importante, teníamos que estar aquí”, subrayó, quien felicitó al equipo de

Apane: “Yo rescato mucho la tarea que realizan quienes trabajan en esta

institución porque hay mucho compromiso y mucho amor”.

“Nos falta mucho para poder hacer esa sociedad inclusiva que realmente se

merecen, pero uno viene a este lugar y se va con el alma absolutamente llena, por

eso les pido a todos que contribuyamos para tener esa sociedad inclusiva que

queremos”, concluyó.

La intendenta de Valle Viejo también participó de las actividades de Apane y

expresó que “me siento muy feliz de poder acompañar y que me hagan partícipe

de este día, que tiene que ser para reforzar los derechos de los chicos y bregar

por más inclusión en los ámbitos laborales”.