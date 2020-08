Sera excarcelado el hombre que apaleo a una mujer y se hizo viral el video

El sujeto que está acusado de haber apaleado a una mujer tras una trifulca ocurrida en junio en el barrio San Antonio Sur será excarcelado tras la audiencia de prisión preventiva que se realizó días atrás.

Según informaron fuentes consultadas por El Ancasti, el juez de Control de Garantías N° 4, Marcelo Sago, ordenó la excarcelación de Adrián Luna, quien está detenido desde el 20 de junio, día del incidente. Luna estaba acusado de atacar a Nadia Soto a quien le asestó un palazo en la cabeza cuando ya estaba tendida en el suelo. Esta parte del incidente había quedado registrado en una filmación realizada por un teléfono celular. Posteriormente la defensa del sujeto presentó como prueba una secuencia anterior en la que se observa que Luna había sido atacado por un grupo de personas y que posteriormente fueron a buscarlo a su casa.

El supuesto móvil de la gresca era el robo de una motocicleta y acusaban a Luna de la sustracción. Posteriormente se confirmó que el rodado estaba en otro sector y que el acusado no había tenido relación con el hecho.

Luna fue imputado por el delito de “homicidio simple en grado de tentativa” por el fiscal del caso, Horacio Brizuela.

Para Sago, “las pruebas arrimadas al proceso ponen un manto de serias dudas de que el imputado haya tenido o se haya representado una intención homicida” y entendió que en el lugar de los hechos se había registrado “una inusitada escalada de agresiones” de la que el acusado no habría participado.

Arturo Herrera Basualdo, defensor de Luna, destacó a El Ancasti la importancia del informe de la pericia psiquiátrica realizada a su cliente en la que se señala que actuó movilizado por el contexto de violencia.

En el informe se menciona que Luna “entendió la criminalidad de sus actos” pero “motivado por un contexto de situaciones vivenciadas como amenazas hacia la persona, con violencia en escalada”.

Por su parte, el juez Sago argumentó que “el imputado no tomó una real dimensión de que podría llegar a dar muerte, aunque sí entiendo que actuó a sabiendas que tomó una decisión de causar un daño en la integridad física de las personas que lo estaban agrediendo o provocando, pero todo ello lo fue con el objeto de poner fin a esa

situación de batahola que se estaba suscitando en ese lugar”.

Finalmente, el magistrado en su fallo sugirió a la Fiscalía que interviene en el caso que cambie la imputación de “homicidio en grado de tentativa” por otra “figura penal distinta de menor entidad de delitos contra la integridad física”, se expresó.