Serán clausurados los comercios que no cumplan medidas de seguridad

Ayer, el Comité Operativo de Emergencia (COE) provincial para la prevención de

coronavirus y dengue, informó que procederá a clausurar los comercios o actividades

que se desarrollen sin las medidas de higiene o sin el uso obligatorio del barbijo.

El COE dio a conocer que avanzará con la inspección y control de locales

comerciales abiertos para supervisar la implementación de medidas de seguridad e

higiene, puntualmente el uso del barbijo obligatorio.

El COE decidió implementar estas medidas a sabiendas de que, desde el pasado

viernes, los catamarqueños y catamarqueñas volvieron a circular por las principales

calles del centro capitalino por la reapertura de los comercios.

Es que no todos los ciudadanos utilizan correctamente el barbijo, que debe tapar

boca, nariz y mentón. Y además, hay quienes todavía no respetan la distancia

sugerida –que debe ser de dos metros– cuando se forman las filas.

“Hasta ahora nuestra realidad epidemiológica nos indica que hemos tomado las

medidas adecuadas y una de ellas es el uso del barbijo, sin excepciones. Tal como

explicó el presidente Alberto Fernández, cuyas medidas venimos siguiendo en la

provincia, no vamos a tener problemas en dar marcha atrás con las actividades

exceptuadas y volver a la etapa previa de aislamiento obligatorio si no se cumple con

el uso del barbijo”, explicó el ministro de Seguridad y vocero del COE, Hernán Martel.

En este sentido, detalló que se trabajará en conjunto con distintos organismos y

entidades -especialmente los municipios- para fiscalizar el uso del barbijo en general

y particularmente en comercios y otras actividades recientemente exceptuadas.

Cabe mencionar que, desde hace semanas, el COE provincial viene demostrando su

intención de volver a habilitar actividades que en principio no eran consideradas

“esenciales”, ante los pedidos de los representantes de diversos rubros.