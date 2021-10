Sesiona Diputados y asume Marcolli

Tras el acuerdo alcanzado en los últimos días por el oficialismo y la oposición, la

Cámara de Diputados sesionará hoy en el Congreso de la Nación para tratar, entre

otras cuestiones, el proyecto de Etiquetado Frontal de Alimentos y políticas para

personas en situación de calle, con lo que volverá a la presencialidad plena del

cuerpo luego de las restricciones por la pandemia de coronavirus.

A 20 días de las elecciones legislativas del 14 de noviembre, la Cámara baja volverá

a sesionar para tratar una serie de iniciativas aunque tendrá como tema central el

proyecto de Etiquetado Frontal de Alimentos, que tiene media sanción del Senado y

será debatido en el marco de un plenario que demandará al menos 20 horas de

discusión.

En el marco de la sesión, está prevista la jura de Julieta Marcolli, quien reemplazarán

al fallecido Eduardo Brizuela del Moral y también los reemplazantes de los tres

legisladores del Frente de Todos que renunciaron en los últimos meses: Facundo

Moyano, Cristina Álvarez Rodríguez y Gabriela Cerruti.

Por primera vez tras la pandemia, la Cámara de Diputados funcionará con

presencialidad plena y con medidas sanitarias estrictas, como hisopados y la

limitación en la cantidad de asesores de los legisladores presentes en el recinto.

De hecho, esas disposiciones obligaron a las autoridades de la Cámara baja a

formalizar la convocatoria a la sesión con más de una semana de anticipación para

cumplir con el protocolo establecido para evitar eventuales contagios.

El cuerpo retomará su actividad luego de la fallida sesión de hace dos semanas

cuando el bloque del Frente de Todos, que conduce Máximo Kirchner, intentó debatir,

entre otras cuestiones, la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, pero no logró

reunir quórum porque la oposición decidió no bajar al recinto.

Si bien consiguió 122 diputados, siete menos de los 129 necesarios para abrir el

debate, el oficialismo no logró quórum ya que el interbloque de Juntos por el Cambio

no asistió y argumentó que el Frente de Todos había convocado “el viernes anterior y

sin consultar al resto de los bloques”.

La Cámara baja sesionó por última vez el 8 de julio pasado para escuchar el informe

de gestión del entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuando aún regía el

protocolo de funcionamiento mixto (presencial y virtual).

El acuerdo al que arribaron el oficialismo y la oposición días atrás allanó el camino

para formalizar la convocatoria que incluirá la prórroga de la denominada ley Ovina,

una iniciativa que Juntos por el Cambio había pedido incluir en el temario de la fallida

sesión.

La convocatoria contempla, además, el proyecto enviado por el Senado que autoriza

la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida del mismo de fuerzas

nacionales, para participar en los ejercicios del programa de ejercitaciones

combinadas a realizarse del 1° de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022.

“Creo que habrá quórum, salvo que los manden otra vez a hacer show para salir en

los diarios”, sostuvo la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia

Moreau.