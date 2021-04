Sextorsión: pedía $50.000 para no difundir fotos íntimas

Finalmente fue imputado por «extorsión en grado de tentativa» el sujeto que el pasado fin de semana le había exigido una suma de dinero a una docente a cambio de no difundir fotos íntimas.

El caso salió a la luz el sábado, cuando la Policía de la Provincia confirmó el arresto de una persona de apellido Cancino, oriunda de la localidad de Alijilán, en el departamento Santa Rosa.

Según las actuaciones policiales, este sujeto había sido denunciado por una docente santarroseña luego que se filtraran fotos en las que aparecía ella manteniendo relaciones sexuales. De acuerdo con la presentación judicial, Cancino se había contactado con la mujer a la que extorsionaba solicitándole la suma de $50.000 para no darle difusión a las imágenes.

Cansada de esta situación, la mujer decidió presentarse en la comisaría de Los Altos, en donde radicó la denuncia penal. De inmediato, el personal policial se puso en contacto con el fiscal de Instrucción Alejandro Gober, quien está a cargo de la flamante Fiscalía del Ciberdelito.

Tras efectuar una serie de averiguaciones, una comisión policial integrada por policías de la comisaría de Los Altos junto con sus pares del Grupo de Infantería de Bañado de Ovanta (GIBO) partieron hacia Alijilán para arrestar al sospechoso.

El hombre fue localizado en su domicilio y se le secuestró el teléfono celular. Las actuaciones fueron giradas a la Fiscalía especializada desde donde se dispuso una serie de medidas.

Ayer a la mañana, Cancino fue trasladado desde el departamento Santa Rosa hasta el edificio de Fiscalía Penal, en calle Junín al 600, en donde fue indagado por el delito de «extorsión en grado de tentativa». Según informaron las fuentes judiciales consultadas por este diario, el acusado se abstuvo de prestar declaración y hoy se resolverá si continúa detenido o si es excarcelado.

La «sextorsión»

Es una forma de chantaje en la que se amenaza a una persona con divulgar y hacer públicas imágenes y videos de su intimidad sexual.

La víctima recibe un correo electrónico o mensaje donde un anónimo dice que tiene imágenes y videos comprometedores y pide un rescate en dinero o más imágenes o videos.

Piden dinero en efectivo, depósitos o por transferencias. También transferencias en criptomonedas ya que es muy difícil rastrear al destinatario.

¿Cómo puedo cuidarme de la sextorsión?

– No compartas fotos íntimas a través de redes sociales o Internet.

– Tapá las cámaras de tu computadora o celular.

– Mantené actualizados los antivirus y antimalware en tu computadora y celular.

– No instales aplicaciones y programas no oficiales ya que pueden tener programas espías.