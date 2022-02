Recordemos que el ex Basquetbolista estrella de la NBA, debutó en las bandejas como “DJ DIESEL” allá por 2015 en TomorrowWorld y su primer tema autoproducido ‘My Squad is LIT’ en 2015, aventurándose ahora más allá del EDM y adentrándose en el mundo del dubstep.

En colaboración con su colega Freaky, Shaq (DJ Diesel) , ha lanzado su último tema, “BACKBREAKER”, después de que ambos se conocieran en el festival de música bass Lost Lands y tuvieran una lluvia de ideas.

Publicado a través de Subsidia Records, ‘BACKBREAKER’ es un tema de dubstep de tres minutos que vuelve al sonido americanizado de principios de los años 2000, que fue acuñado por primera vez como ‘brostep’.

Después de dar un golpe en el EDM, Shaq está virando en nuevas direcciones luego de colaborar con algunos grandes nombres de la industria del mundo de la electrónica , como Steve Aoki, Skrillex y Diplo.

En base a este nuevo estilo , O´Neal expreso :”Me gusta hacer festivales, pero mi set es más trap, hip hop y dubstep. Para mí, es como… tener esa adrenalina cuando se trata de rockear a las multitudes. Cuando vas a los festivales, están allí solo para ver una gran actuación”.

“Simplemente les ofrezco una música estupenda, con la forma en que hago mis mezclas, y mucha gente – porque no me ha visto hacerlo- supongo que piensa que no soy DJ , pero lo vengo haciendo profesionalmente desde 1986. Además… se trata de divertirse y montar un muy buen espectáculo para la gente”.

Ser DJ tampoco es el único talento musical de Shaq, que alcanzó el platino a principios de los 90 con el primero de sus cuatro álbumes de rap, ‘Shaq Diesel’. El ex jugador de los Lakers también ha trabajado junto a The Notorious B.I.G por la misma época

The post SHAQUILLE O’NEAL VUELVE A LA MUSICA first appeared on Metro 95.1.