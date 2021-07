Sharon Stone recreó el estilo de Cenicienta en el Festival de Cannes

Tras la cancelación del evento en 2020 debido a la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, el Festival de Cannes volvió para su 74 edición.

Sharon Stone es una de las actrices que asistió a la premiere de la película The Story of my wifecon un look que recordó a Cenicienta.

Stone deslumbró en la alfombra roja con un impresionante diseño de alta costura en celeste con flores de tela bordadas.

Mirá las fotos

