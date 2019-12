Sharon Stone se unió a una aplicación de citas y la bloquearon: “No me dejen afuera”

Sharon Stone reveló que le eliminaron el perfil en la red social Bumble porque varios reportaron que su cuenta era falsa.

La actriz compartió lo ocurrido en Twitter, donde mostró que la bloquearon por “varios reportes de que tu cuenta es falsa”.

La nominada al Oscar publicó una imagen del mensaje para demostrar lo que pasó. “Me uní a la aplicación de citas y me cerraron la cuenta. Algunos usuarios reportaron que no era posible que sea yo, Hey @bumble, ¿es exluyente ser yo? No me dejen afuera.”