Se trata de una versión de “Digging in the dirt”, en colaboración con Peter Gabriel, que formará parte de su próximo álbum.

La versión original del tema fue lanzada en el LP “Us” de Gabriel en 1992. Crow develó que ésta fue la primera canción que le llevo a su productor (Mike Elizondo) para su nuevo disco.

“La canción de Peter es la que me inició en todo este proceso de hacer mi nuevo álbum. La idea de un autoexamen para comprender nuestras heridas y defectos y cómo afectan nuestra vida diaria realmente me impactó, porque ese proceso puede conducir a la autocuración. Cuando aceptó cantar en mi versión de ‘Digging in the Dirt’, simplemente me dejó atónita e, irónicamente, terminó siendo la última canción que terminamos del álbum. Es un gran honor tenerlo cantando en esta canción que realmente significa tanto para mí. No hay nadie en el mundo que cante como Peter Gabriel”.

“Digging in the Dirt” es el cuarto single adelanto del undécimo disco de Sheryl Crow, “Evolution”, que sale a la venta el 29 de marzo.

