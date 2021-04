Uno de los grandes problemas en Estados Unidos es el control de armas, lo que ha dejado una larga lista de tiroteos y masacres en la historia del país norteamericano.

Muchas veces las víctimas han sido estudiantes, dejando un profundo dolor en las familias de esos hijos que perdieron la vida a manos de un desquiciado.

La animación de Netflix “Si algo me pasa, los quiero” (If anything happens, I love you), ganadora en la categoría Mejor Cortometraje en la última versión de los premios Oscar, cuenta la historia de una familia que perdió a su hija en un tiroteo escolar.

Ha ganado el Oscar a mejor cortometraje y lo tenéis en Netflix. IF ANYTHING HAPPENS, I LOVE YOU o la lucha ante la pérdida y el vacío. Las imágenes hablan por sí solas: pic.twitter.com/a21JIi7VXl — ɐntonio (@levmauc) April 26, 2021

El corto, dirigido por Michael Govier y Will McCormack, y con la actriz ganadora del Oscar Laura Dern como productora ejecutiva, retrata en solo 12 minutos lo que significa la pérdida de un hijo y el dolor que queda para esas familias.

Foto: Captura de video

El post “Si algo me pasa, los quiero”: el desgarrador corto que habla del dolor que significa la muerte de a un hijo apareció primero en AYAYAY.