¡SI! El regreso de Friends esta cada vez más cerca

Hace años que se habla de un regreso de Friends y los fanáticos de la serie lo piden a gritos. Por su parte, los protagonistas del programa no quieren saber nada con filmar un reboot o nuevos episodios, creen que es innecesario y que la serie duró lo que tenía que durar. Pero, todos están dispuestos a hacer una reunión para compartir anécdotas con su público.

La semana pasada, Matthew Perry nos ilusionó con un misterioso tweet en el que escribió: “Grandes noticias se acercan…”. Finalmente, se resolvió el misterio: el actor de Chandler se hizo una cuenta de Instagram, siendo el último de los seis amigos de la ficción en llegar a la red social.

Aunque la noticia no era la que esperábamos, hay nueva información que nos mantiene alerta una vez más. Según Deadline, Warner Bros. estaría llegando a un acuerdo con el reparto para que se haga realidad la soñada “Friends Reunion”. Se espera que el estudio realice un “especial” con entrevistas, anécdotas y reencuentros, no un episodio actuado y con guion.

Dicen los rumores que cada uno de los integrantes de la serie podría cobrar más de 3 millones de dólares por su aparición en el reencuentro. Ok, si eso no los convence es que realmente no quieren saber nada con un regreso.

La reunión de Friends se vería a través de HBO Max, el servicio de streaming de Warner que estará disponible a partir de mayo y que poseerá los derechos de emisión de Friends.

¿Se hará realidad este encuentro?