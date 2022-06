El Ministerio de Salud de la Provincia recordó a la población que continúa vigente

el protocolo de aislamiento para casos positivos de Covid-19 y sus contactos

estrechos, según esquema de vacunación.

Las personas Covid-19 positivo con esquema de vacunación completo deben

realizar 7 días de aislamiento desde el diagnóstico, y sus convivientes 5 días,

tengan síntomas o no.

Las personas Covid-19 positivo con esquema de vacunación incompleto deben

aislarse 10 días a partir del diagnóstico, al igual que sus convivientes (10 días),

tengan síntomas o no.

Se considera esquema de vacunación completo tener al día las dosis

correspondientes, incluidos los refuerzos, según corresponda por edad e intervalo.

Contacto estrecho son las personas que estuvieron con un positivo a menos de 2

metros, por más de 10 minutos en un espacio cerrado con o sin barbijo.

Los contactos estrechos no conviviente no deben aislarse, pero deben reforzar las

medidas preventivas:

– Uso adecuado del barbijo

– Ventilación cruzada permanente

– Evitar concurrir a eventos sociales

Si en las 72 horas posteriores al contacto se presentan síntomas, deben realizar

una consulta médica en el centro de salud más cercano.

En cuanto a la nueva modalidad de testeos, se prioriza a personas mayores de 50

años, población con factores de riesgo (diabetes, enfermedad cardiovascular o

respiratoria crónica, insuficiencia renal, cirrosis, inmunocompromiso, neumonía o

hipoxemia) y personas gestantes. En la población restante el diagnóstico se

realizará por criterio clínico y epidemiológico.