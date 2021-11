Silk Sonic presentó su nuevo single y video: “Smoking Out The Window”

Bruno Mars y Anderson.Paak preparan su álbum debut como Silk Sonic y acaban de lanzar el adelanto “Smokin Out The Window”, tercer single incluido en “An Evening With Silk Sonic”, que estará disponible el 12 de noviembre.

El nuevo álbum incluye los éxitos ya lanzados “Skate” y “Leave The Door Open.”

Se trata de un proyecto que surge de la amistad entre Bruno y Anderson que, por cierto, fue telonero de Mars en 2017 cuando llevaba a cabo su gira “24k Magic”. Además, ambos músicos habían participado en el disco “It’s about time” de Chic en el 2018.

Silk Sonic se presentó este año, más específicamente el 05 de marzo, como banda con la canción “Leave The Door Open”, primer single del nuevo álbum. La misma fue compuesta por Bruno Mars, Anderson .Paak, D’Mile y Brody Brown, y con ella lograron alcanzar la primera posición de la codiciada lista Billboard Hot 100.

Asimismo, con “Smokin Out The Window” el dúo también lanzío su divertido videoclip, en el que Bruno y Anderson intercambian de forma constante el papel de voz principal y coros. La dirección estuvo a cargo del mismísimo Mars y de John Esparza.

¡Miralo acá!

