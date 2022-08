Ayer se concretó la reunión entre la intersindical docente, integrada por Ateca,

UDA, Suteca, Sidca y Sadop y los ministerios de Educación y Trabajo, a cargo de

Andrea Centurión y Verónica Soria, respectivamente, sin poder llegar a un acuerdo

ni en lo salarial ni en lo pedagógico.

En ese sentido, los gremios iniciarán un plan de lucha con un paro por 48 horas,

lunes y martes de la próxima semana y por 72 horas en la semana subsiguiente,

de no recibir una propuesta superadora.

Desde el Gobierno plantearon la propuesta de adelantar la revisión prevista para

octubre, pero no fue suficiente.

En primera instancia, la ministra de Educación informó sobre el avance de la

propuesta de la implementación en la extensión de la jornada, compartiendo el

criterio adoptado por la provincia de incorporar la jornada completa y la jornada

extendida garantizando con esta implementación la estabilidad laboral a los

docentes.

La intersindical propone que se vaya trabajando paulatinamente en la

implementación solo de la jornada extendida para todas las escuelas

seleccionadas en la extensión de la jornada y trabajar a la par en la escala salarial.

En cuanto a lo salarial, la ministra Verónica Soria expresó que en la revisión

efectuada en el mes de junio se acordó adelantar las cuotas previstas para los

meses de agosto y septiembre a los meses de julio y agosto, manteniendo la

aplicación de la cláusula gatillo bimestral a partir del mes de octubre. En agosto el

incremento total ascendió a un 40,45%, el cual supera en un 1,35% respecto al

acuerdo del resto de los empleados públicos.

Soria expresó que propone adelantar al mes de septiembre la cláusula gatillo

bimestral.

Al respecto, Juan Godoy, secretario general de Suteca, en diálogo con El

Esquiú.com, comentó: “Fue una reunión larga, estaban el Ministerio de Educación

y el Ministerio de Trabajo. Iniciamos con todo el tema de la reforma educativa con

la ministra Centurión. El plateo que habíamos hecho en la reunión anterior era que

no podíamos discutir carga horaria por tema de la reforma educativa en extensión

horaria o la doble jornada si no sabíamos qué iba a plantear en lo salarial.

”Nosotros estamos pidiendo que se considere la jornada extendida o la jornada

completa que sea por los dobles de puntos o que sea dos cargos en vez de tener

una extensión. Ese fue el conflicto principal con Educación”, afirmó.

Asimismo, Godoy dijo que “luego con Trabajo se trató el tema de que la oferta del

Gobierno era adelantar la cláusula de revisión de octubre a septiembre, lo cual es

insuficiente, más allá de que Suteca no firmó el acuerdo de marzo”. “Entonces

todos estamos de acuerdo en que haya reapertura de paritarias por otro 40%, o

sea para poder llegar por lo menos al 80% a fin de año.

”Así que al no llegar a un acuerdo ya hicimos la presentación como intersindical

docente de ir a un plan de lucha que tiene que ver con un paro de 48 horas a partir

de la semana que viene, sería el lunes y martes y para la siguiente semana de 72

horas. Así que dejamos la notificación al Ministerio de Trabajo y a Educación, que,

seguro que van a plantear una conciliación obligatoria”, aseguró.

Además, añadió: “Esperamos una mejor oferta sobre un 40% en el segundo

semestre. Se podrían negociar cuotas que sean sustanciales y en lo pedagógico si

nos aceptan la contrapropuesta de que la jornada extendida tenga una corrección

de nomenclador de puntos para que de esta manera pueda tener más garantía el

docente. Esos son los dos puntos que podrían destrabar lo que ya es un plan de

lucha de la intersindical docente”.

Plan de lucha

Al no llegar a un acuerdo, la intersindical realizó la presentación correspondiente

anunciando el plan de lucha con jornadas de paro.

Mediante el escrito expresan: “Venimos a comunicar medidas de acción directa

ante los incumplimientos y/o violaciones de los acuerdos paritarios homologados y

reiterados en las temáticas pendientes”.

En ese sentido, se solicita urgente recomposición salarial y definición de los

incumplimientos paritarios de carácter pedagógico.

Sobre lo mismo, la intersindical ratifica el plan de lucha “consistente en paro de 48

horas sin asistencia a los lugares de trabajo para los días lunes 29 y martes 30 de

agosto y paro progresivo para los días lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de

septiembre sin asistencia a los lugares de trabajo”.