Sin peregrinos, se cierran las fiestas en honor a la Virgen del Valle

Tal como sucedió en abril pasado, en el aniversario de la Coronación Pontificia, esta

tarde se cerrarán las festividades marianas sin participación de peregrinos, y en lugar

de la tradicional procesión, habrá una vuelta simbólica alrededor de la Plaza 25 de

Mayo, con el acompañamiento de algunas autoridades.

La Iglesia Diocesana de Catamarca informó oportunamente a los peregrinos que

llegan en esta época a honrar a Nuestra Madre del Valle desde provincias vecinas,

que por disposición del Comité Operativo de Emergencia provincial no está permitido

el ingreso a Catamarca debido a la situación epidemiológica por la pandemia de

coronavirus. Esta medida se hizo extensiva también a los peregrinos del interior

provincial.

De esa manera, la Solemne Procesión con la Sagrada Imagen, se realizará sin la

presencia de fieles, en el cierre de un opaco año signado por el coronavirus, que

malogró todas las expectativas creadas en torno a los festejos imaginados por los

400 años del hallazgo de la Imagen de la Morena y el Congreso Mariano Nacional,

actividades que no pudieron concretarse.

A cambio se invitó a todos los devotos y peregrinos a seguir desde sus hogares la

transmisión de esta manifestación pública de fe, a través de los medios de

comunicación y de las redes sociales, tal como ocurrió en abril.

La celebración

Cada 8 de diciembre se celebra en Argentina, así como en muchos otros países

como España, Chile, Paraguay, Perú, etc., el Día de la Inmaculada Concepción. En

algunos lugares, incluso, es un día no laborable inamovible.

¿Por qué es un día festivo? Porque la Iglesia conmemora el nacimiento de la Virgen

María. En realidad, el día que la madre de Jesús fue concebida libre de pecado y de

culpa.

El Día de la Inmaculada Concepción se celebró por primera vez en España en el año

1644, pero fue declarado como día festivo en 1854 por el Papa Pío IX.

“Declaramos que la doctrina que dice que María fue concebida sin pecado original es

doctrina revelada por Dios y que a todos obliga a creerla como dogma de fe”, anunció

Pio IX en la basílica de San Pedro, en Roma.

En Argentina se proclamó feriado nacional porque es oficialmente un país católico.

Caravana

Ayer, un grupo de taxistas devotos de la Virgen del Valle realizó una caravana que

recorrerá el sur y el norte de la ciudad Capital.

Los organizadores comentaron que esta iniciativa se viene concretando desde hace

siete años en el mes de diciembre. Este mismo grupo logró que se entronizara una

imagen de la Madre Morenita en la Terminal de Ómnibus, sobre avenida Güemes y

calle Vicario Segura.

Este año, se sumarán a la caravana remiseros, además de autos y motos

particulares.

El recorrido se inició en la Terminal de Ómnibus, abarcando Güemes hasta plaza 25

de Agosto, Hipólito Irigoyen hasta Refinor Acceso Sur, Manuel Pedraza, Manuel

Navarro, José Martí, barrio Luis Franco,. Los Minerales hasta la bomba de agua del

barrio Vial, Misiones, Ahumada y Barros, Ocampo hasta La Alameda y Virgen del

Valle hasta la Gruta.

El regreso desde la Gruta se concretó por Virgen del Valle, Los Terebintos, Choya,

Maipú Norte, Belgrano, Alem y Güemes hasta la Terminal de Ómnibus.

Una manera de participar de la fiesta, en este diciembre complejo por la emergencia

sanitaria.